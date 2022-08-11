Отделались испугом: как на автомобиль принца Чарльза и Камиллы напали в центре Лондона

В 2010 году принц Чарльз и его супруга Камилла направлялись в театр в Лондоне, но на их автомобиль было совершено нападение.

Для королевской семьи это не первая ситуация с покушением, ведь в возрасте 24 лет, когда сестра Чарльза Анна возвращалась вечером домой, ее автомобиль расстреляли, и принцесса чудом осталась жива. Но если в случае с Анной нападавший был один, то на Чарльза и Камиллу напала целая толпа студентов.

В тот вечер протестовать на улицы Лондона против повышения платы за образование вышло около 20 тысяч человек, среди которых были в основном студенты и школьники.

Увидев автомобиль королевской четы на улице Регент-стрит, протестующие начали забрасывать его камнями, краской и бить ногами. В результате стекло в лимузине было разбито, а Чарльз и Камилла отделались испугом.

Нападение на Чарльза и Камиллу, 2010 год / Фото: Associated Press

Нападение на Чарльза и Камиллу, 2010 год / Фото: Associated Press

Нападение на Чарльза и Камиллу, 2010 год / Фото: Associated Press

Во время протестов также пострадали девять полицейских, 22 демонстранта были ранеты, 15 задержали. Массовые и наиболее ожесточенные протесты проходили в Лондоне.

Нападение на Чарльза и Камиллу, 2010 год / Фото: Associated Press

Нападение на Чарльза и Камиллу, 2010 год / Фото: Associated Press

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