Отдохнет от суеты: королева Елизавета II уезжает в любимый особняк ее мужа принца Филиппа

Королева Елизавета II решила устроить себе небольшой уикенд и уехать из Виндзора.

На выходных Ее Величество планирует совершить тихий визит в одно из самых любимых мест ее покойного мужа принца Филиппа. Герцог Эдинбургский проводил большую часть своего времени в коттедже Wood Farm после ухода с королевских обязанностей в 2017 году.

Елизавета II покинула Виндзорский замок в пятницу и посетила свое поместье Сандрингем в Норфолке, где королевская семья традиционно проводит рождественские каникулы. Монарх была замечена проезжающей по Лесной ферме верхом на лошади вместе со своим тренером по скачкам Джоном Уорреном, пишет People. Увы, но папарацци сделать эти снимки не удалось.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

Теперь Елизавета II собирается приехать в Wood Farm. Это дом с пятью спальнями, единственный королевский дом, где королева чувствует, что может сбежать от давления монархии и не быть в центре внимания - так писал об этом коттедже Ричард Кей в The Daily Mail.

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Напомним, с тех пор как в апреле 2021 года принц Филипп скончался, его супруга не устраивала себе каникул. Она быстро вернулась к работе, и, очевидно, это в какой-то степени помогло ей пережить эту тяжелую утрату. Надо отдать должное и ее родственникам – сын и наследник принц Чарльз взял на себя много публичных встреч и обязанностей, активно участвуют в королевской жизни также чета Кембриджей и принц Эдвард с супругой Софи Уэссекской.

Королева Елизавета II и ее внук принц Уильям / Getty Images

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