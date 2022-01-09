Отдохнули на горнолыжном курорте: муж принцессы Беатрис поделился фотографией

Недавно сестры Йоркские вернулись из зимнего отдыха, который провели на швейцарском курорте Вербье.

Муж принцессы Беатрис – Эдоардо Мапелли-Моции поделился в Instagram Stories снимком, который сделал во время отпуска. Моцци отдыхал вместе с женой Беатрис и двумя детьми – сыном Кристофером (его в семье называют Вульфи) и дочерью Сиенной.

Эдо загрузил в сторис фотографию заснеженных деревьев в альпийской деревне. Отметим, на престижном швейцарском курорте к Беатрис и Эдоардо присоединились мать Беатрис, Сара Йоркская, а также младшая сестра, принцесса Евгения , ее муж Джек Бруксбэнк.

Эдоардо Мапелли-Моцци поделился фото / Instagram Эдоардо Мапелли-Моцци

Йорки наслаждаются зимними каникулами в Вербье с тех пор, как принцессы были маленькими. Хотя ранее сообщалось, что Сара и ее бывший муж принц Эндрю выставили на продажу свою роскошную обитель, шале Helora, за 18,6 миллионов фунтов стерлингов, спустя всего шесть лет после покупки. Говорят, финансовые дела у Эндрю идут не очень, это связано и с секс-скандалом и судебными разбирательствами, которые продолжаются.

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