Отдохнули в горах: Джеймс Миддлтон опубликовал милые кадры из зимнего отпуска с женой и сыном

Джеймс Миддлтон опубликовал в Instagram фотографии с их недавнего приключения на лыжах с Ализе и их годовалым сыном Инико и написал о том, как он справляется с "январской хандрой".

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / Фото: Instagram Джеймса Миддлтона

"Другой тип январской хандры… ", — начал Джеймс карусель в Instagram, которая открылась очаровательной фотографией Иниго на лыжах! На снимке малыш запечатлен в зимнем костюме на вершине горы. Рядом были две из шести собак семьи, остальных можно было увидеть на других фотографиях.

Иниго Миддлтон с собаками / Фото: Instagram Джеймса Миддлтона

"Январская хандра раньше сильно на меня нападала… и в какой-то степени она до сих пор на меня нападает — затянувшиеся последствия праздничного сезона и длинные темные ночи в сочетании с чрезмерно амбициозными новогодними решениями заставляют меня чувствовать, что я едва-едва выживаю, а ведь это только начало года…", — написал Джеймс. "Но несколько лет назад я установил для себя новую мантру, вдохновленную моими собаками Не трать каждую минуту на мысли о том, что будет, или о том, что было в прошлом. Прошлое несовершенно, будущее тоже несовершенно — воспринимайте каждый день как новый, и вы сможете с волнением смотреть в будущее… прошлое не будет иметь ничего против!", — написал Джеймс.

Ализе Тевене / Фото: Instagram Джеймса Миддлтона

Он показал, как провел отпуск со своей женой, сыном и собаками, а его подписчики пришли в восторг от фотографий, которыми с ними поделился Джеймс.

Ализе Тевене с сыном Иниго / Фото: Instagram Джеймса Миддлтона

Напомним, Кейт и Уильям Уэльские проводят отпуск в своем поместье Анмер-холл в Норфолке.

Джеймс Миддлтон с женой Ализе и сыном Инико / Фото: Instagram Джеймса Миддлтона

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