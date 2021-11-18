Отдых и никаких публичных встреч: чем будет занята Елизавета II в зимние месяцы

Отдых и никаких публичных встреч: чем будет занята Елизавета II в зимние месяцы

Какие планы у королевы на ближайшие месяцы?

Вчера мы увидели королеву Елизавету II во время аудиенции во дворце. Выглядит монарх хорошо, но поскольку ее врачи рекомендуют ей отдых, расписание королевы на ближайшие несколько месяцев было изменено.

Королева Елизавета II / Getty Images

На этой неделе королева будет выполнять легкие королевские обязанности в Виндзорском замке, где она проживает. Уже известно, что до конца года для монарха не запланировано никаких крупных публичных мероприятий.

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Традиционно в декабре Елизавета II устраивает блестящий ежегодный прием дипломатического корпуса, где появляются и другие члены семьи – принц Чарльз, герцогиня Камилла, принц Уильям и герцогиня Кэтрин. Обычно такой прием насчитывает более 1000 гостей, но еще не подтверждено, состоится ли мероприятие в этом году, пишет Hello!

Также в декабре Елизавета II записывает свою рождественскую речь, которую транслируют по телевидению на Рождество – 25 декабря. Примерно в это же время Елизавета II устраивает рождественский обед для своей семьи, а затем уезжает в Сандрингем, где находится аж до февраля.

Королева Елизавета II / Associated Press

Обычно королеву всегда фотографируют, когда она прибывает на вокзал Кингс-Линн поездом. В Лондон Елизавета II традиционно не возвращается до 6 февраля – это день смерти ее отца короля Георга VI и день, когда она возглавила трон. В 2022 году монарх отпразднует платиновый юбилей – 70 - лет своего правления.

Королева Елизавета II с Сандрингеме / Associated Press

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