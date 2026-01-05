- Дата публикации
Категория
Общество
160
1 мин
Отдыхает на горнолыжном курорте: леди Амелия Виндзор показала, как проводит зимние каникулы
Леди Амелия Виндзор опубликовала в Instagram серию фотографий и показала, как она проводит зимние каникулы.
Отдыхает Амелия на известном популярном швейцарском горнолыжном курорте Клостерс, любимым местом для отдыха у многих членов британской королевской семьи.
Девушка показала несколько фотографий и видео с горных склонов, свой зимний лук и написала:
«Сверкает в снегу ❄️ 🐝 ❤️🤍».
Для прогулки в горах леди Амелия Виндзор выбрала желтую куртку и черные брюки, также надела высокие шерстяные носки, теплый свитер и замшевые сапоги.
С кем отдыхает Амелия она не показала, но в конце прошлого года появилась информация о помолвке аристократки и можем предположить, что отдыхает она со своим возлюбленным — застройщиком Олли Льюисом.