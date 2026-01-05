Отдыхает на горнолыжном курорте: леди Амелия Виндзор показала, как проводит зимние каникулы

Леди Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Отдыхает Амелия на известном популярном швейцарском горнолыжном курорте Клостерс, любимым местом для отдыха у многих членов британской королевской семьи.

Девушка показала несколько фотографий и видео с горных склонов, свой зимний лук и написала:

«Сверкает в снегу ❄️ 🐝 ❤️🤍».

Для прогулки в горах леди Амелия Виндзор выбрала желтую куртку и черные брюки, также надела высокие шерстяные носки, теплый свитер и замшевые сапоги.

С кем отдыхает Амелия она не показала, но в конце прошлого года появилась информация о помолвке аристократки и можем предположить, что отдыхает она со своим возлюбленным — застройщиком Олли Льюисом.

Видео леди Амелии Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

