Отдыхает на пляже: Тина Кунаки блеснула фигурой в купальнике

У Тины Кунаки и Венсана Касселя есть традиция, которую они не нарушают каждый декабрь.

Новый год и зимние месяцы супруги с дочерью традиционно проводят в Бразилии, где у них есть дом. Тина не упускает возможности поделиться новыми фото в купальниках, иногда и папарацци снимают их на пляже.

На новых кадрах, которыми модель уже успела поделиться в Instagram и сториз, она как раз запечатлена на пляже. На одном из фото Кунаки позирует лежа на пляже в черном слитном купальнике, подчеркивающем ее фигуру.

Тина Кунаки / Instagram Тины Кунаки

В сториз девушка запостила несколько других кадров, в частности, в кофейном бикини, демонстрируя свои формы с лучших ракурсов. А также сделала селфи крупным планом с солнцезащитными очками на глазах.

Тина Кунаки / Instagram Тины Кунаки

Вчера мы показывали, как Тина Кунаки наряжала дома елку и делала это в короткой меховой одежде.

Тина Кунаки / Instagram Тины Кунаки

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