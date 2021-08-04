Отдыхали на островах: стало известно, где провели отпуск Кейт и Уильям с тремя детьми

Герцог и герцогиня Кембриджские выбрали в этом году острова Силли, которые расположены 45 км к юго-западу от полуострова Корнуолл.
Обычно отдых Кембриджей проходит под грифом "совершенно секретно". В прошлом году Кэтрин и Уильям наслаждались отдыхом за границей, в том числе на карибском острове Мюстик, но этим летом решили отправиться в поездку с тремя детьми на родные острова Силли.
Острова Корнуолла известны своими потрясающими песчаными пляжами и чистой голубой водой. Очевидно, это прекрасное место, где можно провести летний отпуск с маленькими детьми. Как жаль, что фотографий Кейт и Уильям поклонникам не показывают. Хотя не исключено, что какой-нибудь из кадров, сделанный герцогиней Кембриджской, мы увидим на какой-то очередной праздничной открытке.
Читайте также: В команде замена: герцогиня Кембриджская займет место принца Гарри