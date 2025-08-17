Отдыхают в Греции: как выглядит вилла нидерландской королевской семьи

Нидерландская королевская семья / © Getty Images

Король Виллем-Александр, королева Максима и трое дочерей пары — принцессы Катарина-Амалия, Алексия и Ариана скорее всего отдыхают в их греческом поместье — вилле в Краниди. В 2012 году тогда еще принц Оранский купил эту потрясающую роскошную виллу на греческом Пелопоннесе для своей семьи.

Это прекрасный белый дом для отдыха с синими ставнями в потрясающем месте на берегу залива Доруфи. Эта роскошная вилла полностью оборудована и может похвастаться видом на море: она расположена на берегу залива Арголида. Семья может спускаться к морю прямо из сада.

Вилла в Краниди / © Getty Images

Дом был первоначально спроектирован немецким фотографом Манфредом Рикером. Он известный рекламный фотограф, снимавший на своей вилле рекламу для таких брендов, как Porsche и Mercedes. Виллем-Александр и Максима заплатили за виллу около 4,5 миллионов евро. Вилла расположена недалеко от Порто-Хели, на западной стороне Краниди, на полуострове Пелопоннес, пишет modekoninginmaxima.nl.

Неподалеку расположена вертолетная площадка, принадлежащая семье Дрисманн, с которой нидерландская королевская семья дружит. В Порто-Хели есть прекрасная гавань, где швартуются яхты. Вполне вероятно, что здесь регулярно швартуется яхта королевской четы «Альма».

Королевская семья Нидерландов / © Associated Press

Также недавно стало известно, что испанские король Филипп VI и королева Летиция с дочерьми отправились в Грецию к нидерландским королю и королеве, чтобы вместе отдохнуть. Семьи давно близко дружат.