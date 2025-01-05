Отец Меган Маркл сделал громкое заявление: что он сказал

С 2018 года Томас не общается со своей дочерью Меган и никогда не видел своих внуков – принца Арчи и принцессу Лилибет. А недавно в новом интервью господин Маркл заявил, что хочет переехать из Росарито (Мексика), где он сейчас проживает, в Юго-Восточную Азию, чтобы провести последние годы жизни с "более добрыми" людьми.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

В интервью изданию Mail on Sunday он сказал:

"Я ухожу от политики Штатов, которая меня разочаровывает. В 80 лет пришло время отправиться куда-нибудь, где люди прекрасны, и я смогу наслаждаться более тихой и дружелюбной жизнью. В Юго-Восточной Азии хорошее медицинское обслуживание, можно жить сравнительно недорого, люди добрые и уважают пожилых людей, а еда здоровая. В основном я просто хочу покоя. В 80 лет никто из нас не знает, сколько нам осталось. Я хочу, чтобы все оставшееся мне время я провел в покое, без ужасной драмы последних лет", - заявил Маркл.

Напомним, за последние десять лет Томас перенес два сердечных приступа и инсульт. Сейчас он живет в Мексике. В интервью изданию мужчина подтвердил, что он еще не встречался со своим зятем принцем Гарри и внуками Арчи и Лилибет, а также сказал, что, скорее всего, никогда этого не сделает. При этом сказал, что любит всех своих детей и его двери всегда для них открыты.

"Я не убегаю. Я отправляюсь на поиски более позитивной жизни. Каждый день я вижу что-то о Меган. На этой неделе это было новое телешоу. Я не желаю ей зла. Моя мечта — однажды собрать всю свою семью вместе, как "нормальную семью".

Меган Маркл в тизере своего шоу на Netflix / Фото: Instagram Меган Маркл

Заглядывая вперед, он признался, что теперь хочет исследовать другие места вместе со своим сыном и единокровным братом Меган, Томасом Марклом-младшим. "Я не знаю, где я окажусь, но пришло время двигаться дальше и найти место, где я смогу жить среди добрых людей и наслаждаться оставшимся мне временем".

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