Отец Меган Маркл снова раскритиковал дочь: что он сказал в этот раз

Томас Маркл признался, что еще не смотрел новый сериал своей дочери на Netflix "С любовью, Меган", но уже раскритиковал ее работу.

Томас, который ранее заявлял, что намерен уехать из Мексики в Юго-Восточную Азию, снова появился в публичном пространстве с комментариями в адрес работы его дочери.

Очевидно его спросили о том, смотрел ли он новое шоу Меган, на что Маркл ответил, что шоу не смотрел, но раскритиковал дочь.

"К сожалению, Меган никогда не была подлинной. Ей приходится обо всем думать. Она не спонтанна".

Томас описал свою дочь, герцогиню Сассекскую, как "ненастоящую" и указал на ее "заранее спланированные выражения".

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Шоу Меган вышло на Netflix 4 марта. Оно состоит из восьми эпизодов, и уже продлено на второй сезон.



В разговоре с Daily Mail Маркл сказал: "Все, что она говорит, заранее спланировано и отрепетировано. Это заставляет меня смеяться, потому что я знаю все ее взгляды и выражения. Я знаю, когда она притворяется перед камерами. Она так старается быть идеальной, что напрягается каждый раз, когда на нее направлена ​​камера». Рассказывая о том, сел ли он смотреть шоу, он добавил: "Возможно, однажды я сяду и посмотрю его, но я не уверен".

Меган Маркл, фото: Netflix

Ранее Томас Маркл публично прокомментировал личную жизнь Меган, заявив, что она сделала большую ошибку, когда развелась со своим первым мужем.

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