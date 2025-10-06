- Дата публикации
Отель с видом на Эйфелеву башню и гламурная команда: Меган Маркл показала, как провела день в Париже
Жена принца Гарри в выходные неожиданно появилась на Неделе моды в Париже. Меган приехала на показ Balenciaga.
44-летняя герцогиня Сассекская вернулась в Европу впервые с 2023 года, чтобы поддержать своего друга Пьерпаоло Пиччоли, который недавно занял пост креативного директора Модного дома Balenciaga.
В Instagram Меган осветила свое прибытие в столицу Франции и показала, как провела день. Маркл опубликовала в Instagram отчет о своей поездке в Париж.
Среди кадров Меган показала, как летит в самолете, снимки с восхитительной французской выпечкой, как повторяет французский якзык в специальном приложении, ее гламурную команду, которая готовит герцогиню к выходу на светское мероприятие, а также живописные виды Эйфелевой башни и объятия с дизайнером Пьерпаоло Пиччоли.
«Насчет вчерашнего вечера. Спасибо @pppiccioli и @balenciaga, я скучала по вам 🇫🇷 — спасибо за любовь ❤️», — написала Меган в подписи к ролику.
На шоу, как мы уже писали ранее, Маркл появилась в сшитом на заказ наряде от бренда Balenciaga.
На ней были молочно-белые брюки-клеш, их она дополнила рубашкой, а изюминкой образа стал кейп, который красиво струился и черные туфли-лодочки. Волосы герцогини были собраны в тугой пучок, макияж выполнен в натуральных оттенках, а на ногтях красивый нюдовый маникюр.
Вечером Меган посетила вечеринку бренда, в честь успешного показа, где блистала в черном платье-меди с небольшой струящейся накидкой тоже от Balenciaga и туфлях от этого же бренда.