Томас Маркл / © Getty Images

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Решение, объявленное во вторник, 24 ноября, представляет собой дальнейшее развитие расследования, начавшегося несколько недель назад. Согласно заявлению, опубликованному прокуратурой Центрального округа Калифорнии, каждое из двух обвинений предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, что в сумме составляет четыре десятилетия. Томас Маркл остается под стражей в федеральной тюрьме и должен предстать перед судом в Лос-Анджелесе в ближайшие недели.

Обвинение связано с предполагаемым хранением 35-мм фотонегативов с изображениями детей младше двенадцати лет. Следователи утверждают, что Маркл сознательно хранил эти материалы, которые находились в двух арендованных им складских помещениях в Лос-Анджелесе с 2008 года. В ходе санкционированных судом обысков агенты ФБР изъяли около 78 предметов, включая слайды, негативы и книги.

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Томас Маркл / © Getty Images

Документация также включает информацию о существовании аналогичных изображений на Филиппинах, стране, где ранее проживал отец Меган, и других изображений, происхождение которых выясняется, пишет vanitatis.

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Томас Маркл был арестован 6 ноября во Флориде, где он проживал в доме престарелых после того, как у него возникли различные проблемы со здоровьем. Первоначально его освободили при определенных условиях, включая обязательство носить электронный браслет для слежки. Он был арестован снова после попытки снять устройство и с тех пор остается в тюрьме, пока решаются вопросы его перевода в Калифорнию.

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