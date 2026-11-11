Отец Меган Маркл самовольно снял электронный браслет и был снова арестован

Томас Маркл / © Getty Images

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По данным федеральных прокуроров, Томас Маркл-старший, отец Меган Маркл, срезал электронный браслет через несколько дней после ареста по обвинению в хранении детской порнографии.

Первый помощник прокурора США Билл Эссайли заявил в сообщении на X, что отец герцогини Сассекской был арестован вскоре после того, как, предположительно, отключили монитор.

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Томас Маркл / © Getty Images

«Его судебное заседание было назначено на вторник, 10 ноября, на 14:30 по восточному времени», — сообщил представитель Министерства юстиции изданию People. «Сегодня в 1:45 утра по восточному времени он снял электронный браслет».

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Впоследствии судья отменил предварительное освобождение Томаса-старшего.

После предъявления обвинения господину Марклу в пятницу, он был освобожден, но с условием ношения электронного браслета, сообщает Associated Press.

«Условия освобождения — это постановления суда, а не рекомендации», — написал Эссайли в своем сообщении. «Мы просим суд отменить его освобождение и оставить его под стражей до суда, и мы продолжим преследование по этому делу в полной мере в соответствии с законом».

Томас Маркл / © Getty Images

Напомним, 6 ноября, Томас-старший был первоначально арестован во Флориде и обвинен по одному пункту обвинения в хранении детской порнографии. Обвинение было предъявлено в федеральном суде Центрального округа Калифорнии. Томаса-старшего обвиняют в хранении «фотографий сексуального характера, на которых он изображен с девочками до полового созревания, в двух арендованных им складских помещениях в районе Лос-Анджелеса, которые он снимал почти два десятилетия».

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Его дочь Меган Маркл ранее комментировала инцидент, а вчера во время поездки в Брюссель, отменила свое выступление на публике из-за ситуации с отцом.

Меган Маркл в Брюсселе / © Getty Images

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