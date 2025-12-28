Отец Меган Маркл сделал заявление о своем здоровье: что он сказал

Меган с отцом Томасом

Реклама

Отец герцогини Сассекской, с которым она не поддерживает отношений, опубликовал краткое сообщение о состоянии своего здоровья. 81-летний мужчина, который восстанавливается в больнице на Филиппинах после ампутации ноги, сказал, что у него «много поводов для радости» на это Рождество.

Как пишет газете Mail on Sunday, мистер Маркл начинает заново учиться ходить и ждет установки протеза. Ранее в этом месяце ему ампутировали левую ногу ниже колена из-за тромба, нарушившего кровообращение в стопе. Мистер Маркл поблагодарил людей «со всего мира», которые желали ему скорейшего выздоровления, и поделился подробностями своего восстановления.

«Я каждый день прохожу физиотерапию и даже смог сидеть на краю кровати и встать на оставшуюся ногу с помощью медсестры и ходунков. Это был замечательный рождественский подарок. Впереди еще долгий путь, но я очень благодарен замечательным врачам и медсестрам, которые так хорошо обо мне заботятся».

Реклама

Сейчас Томас переведен в реабилитационное отделение больницы в Себу для дальнейшего восстановления, где он проведет следующие три месяца.

Он переехал в город вместе с сводным братом Меган, Томом-младшим, в начале этого года. Том-младший отпраздновал Рождество со своим отцом у его постели.

Томас Маркл-младший / © Getty Images

Напомним, Меган связывалась с отцом после того, как узнала о его проблеме. Пресс-секретарь герцогини подтвердила, что Меган связалась с мистером Марклом посредством письма после его операции. Поссорились отец и дочь из-за того, что Томас отказался вести дочь к алтарю и снялся в нескольких подставных фотосессиях папарацци, за которые ему заплатили накануне свадьбы его дочери. Меган и Гарри не простили ему этой ошибки и говорили, что просили Томаса так не поступать.