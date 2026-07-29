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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
23
Время на прочтение
1 мин

Отказалась от каблуков: Меган Маркл удивила лаконичным, но изысканным образом

Супруга принца Гарри появилась на публике в одноцветном наряде.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Герцогиня Сассекская

Герцогиня Сассекская / © Getty Images

44-летняя герцогиня Сассекская посетила специальный показ документального фильма о девушках-скаутах «Cookie Queens». Вместе со своим мужем, принцем Гарри, они выступили в качестве исполнительных продюсеров проекта, а презентация состоялась в кинотеатре в Лос-Анджелесе.

Во время мероприятия Меган без слов продемонстрировала, что она — поклонница так называемой «тихой роскоши». Её образ был простым, сдержанным и изысканным, а также не перегруженным деталями и цветами.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня выбрала белый наряд, состоящий из широких брюк и блейзера, рукава которого она закатала. Женщина носила этот наряд в сочетании с классическим трикотажным топом и босоножками Hermès. Образ дополняли её любимые золотые аксессуары, среди которых были и знаменитые часы принцессы Дианы от Cartier.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Напомним, что испанская принцесса София также не носит каблуки. Дочь королевы Летиции и короля Филиппа сознательно выбрала для себя такой стиль.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
23
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