Отказалась от королевских бриллиантов: рассматриваем серьги принцессы Кейт за 7 тысяч гривен

Принцесса Кейт / © Associated Press

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Кейт Миддлтон в очередной раз доказала, что она следует модным трендам, несмотря на строгий королевский протокол. Принцесса надела к стильном уделовому костюм масивную золотую цепочку от бренда Laura Lombardi, а также золотые серьги от Carousel Jewels. Эти современные украшения продемонстрировали отход от классических королевских драгоценностей с бриллиантами и другими камнями.

Серьги Кейт полностью сделаны вручную и отлично вписались в образ. Стоимость такого украшения почти 156 евро (7 458 грн). Они изготовлены из серебра 925 пробы и покрыты 22-каратным золотом. Украшают серьги полудрагоценные натуральные камни синего и белого цветов.

Серьги принцессы Кейт / © Associated Press

Напомним, что ранее мы рассказывали о серьгах, в которых принцесса появилась на рождественском мероприятии в Сандрингеме. Тогда она дополнила свой изумрудный наряд серьгами с голубыми топазами в форме щита, которые были от бренда Robinson Pelham.

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Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Getty Images