Отказалась от туник в пользу платьев: герцогиня Камилла впечатлила новым летним аутфитом

Принц Чарльз и его супруга герцогиня Камилла проводят второй день в рамках своего трехдневного визита в графство Девон и Корнуолл.

Королевскую пару запечатлели во время прогулки по острову Брайер, острова Силли. 74-летняя герцогиня Корнуольская в этот день продемонстрировала на публике новый образ в платье-рубашке цвета морской волны с поясом на талии и принтом. К аутфиту подобрала нюдовые туфли на каблуках, любимые подвески на шею, несколько браслетов, серьги и фитнес-браслет. В руках у Камиллы был зонт от солнца, а на лице - солнцезащитные очки. Ее муж принц Чарльз был в светло-бежевом костюме, белой рубашке и с бордовым галстуком.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

В этой поездке герцогиня Камилла демонстрирует нам каждый день новые образы. В ее гардеробе все меньше брюк с туниками и все больше ярких летних платьев, которые герцогине очень к лицу.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

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Днем ранее, напомним, Камилла была запечатлена в синем платье-макси с принтом и с поясом на талии, которое надела в сочетании с нюдовыми туфлями на невысоких каблуках. А еще раньше мы видели ее образ в темно-синем платье с принтом перьев. Оно не новое, и на мероприятия герцогиня наряд уже надевала. Но Камилла легко может повторить образ.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

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