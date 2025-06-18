Отказалась в последнюю минуту: почему принцесса Кейт не приехала в Аскот

Принцесса Кейт / © Associated Press

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Первоначально предполагалось, что принцесса Уэльская посетит второй день Королевских скачек в Аскоте.

Кенсингтонский дворец объявил, что принцесса Уэльская не присоединится к королю и принцу Уильяму на Королевских скачках в Аскоте в среду. После того, как был опубликован список, в котором принцесса была указана как едущая во втором экипаже вместе со своим мужем принцем Уильямом.

Принц Уильям / © Associated Press

Дворец не пояснил из-за чего произошла такая путаница в информации, вероятно, это просто была ошибка в предоставленной публичной информации или же Кейт отказалась от участия в последнюю минуту. Ее отсутствие на скачках связано по всей видимости с тем, что ранее дворец говорил, что Кейт будет возвращаться к королевским обязанностям постепенно.

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Напомним, в субботу Кэтрин посетила Trooping the Colour вместе с членами королевской семьи, а на прошлой неделе провела сольное мероприятие в V&A East Storehouse, новом музее в Восточном Лондоне.

Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта / © Associated Press

Сегодня в Аскот приехала ее мать Кэрол Миддлтон со своей невесткой Ализе Тевене, а также появились король Чарльз и королева Камилла, принцесса Анна, Зара Тиндалл и герцогиня Эдинбургская Софи.

Кэрол Миддлтон и Ализе Тевене / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Мы собрали для вас образы молодой мачехи принцессы Дианы в Аскоте на скачках.