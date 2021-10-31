Отказались от титула ради любви: пять королевских историй

Недавно японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина, отказавшись от титула принцессы.

Еще в 2017 году принцесса Мако отказалась от своего права на престол в пользу личного семейного счастья. Согласно японскому королевскому закону, королевская женщина должна отказаться от своего титула, если ее партнер не имеет аристократического титула. 26 октября, старшая дочь наследного принца Акисино (Фумихито) - принцесса Мако - вышла замуж за своего университетского одногруппника - простолюдина Кея Комуро, потеряв таким образом свой королевский статус.

Принцесса Мако и Кей Комуро / Getty Images

Супруг королевы Елизаветы II – принц Филипп – вынужден был отказаться от титулов принца греческого и датского для того, чтобы жениться на наследной принцессе Елизавете. После женитьбы в 1947 году принц Филипп взял девичью фамилию матери - Маунтбеттен. Отец Елизаветы – король Георг VI присвоил ему несколько титулов, таких как барон Гринвич и герцог Эдинбургский. В браке пара прожила больше 74 лет, прежде чем принц Филипп скончался в апреле 2021 года.

Принцесса Елизавета и принц Филипп, 1947 год / Associated Press

Дядя королевы Елизаветы II – король Эдуард VIII так и не был коронован из-за того, что решил отречься от трона, на котором пробыл меньше года. Эдуард был влюблен в американку Уоллис Симпсон и хотел жениться на ней, но парламент и англиканская церковь ему не позволили. "Я счел невозможным нести тяжелое бремя ответственности и выполнять свои обязанности короля, как я хотел бы, без помощи и поддержки женщины, которую я люблю", - сказал он в своем официальном заявлении в 1936 году.

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон, Франция 1951 год / Getty Images

За много лет до того, как японская принцесса Мако была вынуждена отказаться от своего титула, другая японская принцесса - принцесса Саяко - единственная дочь императора Акихито, сделала то же самое. Она вышла замуж за простолюдина Йошики Курода и оставила императорский дом и все связанные с ним блага.

Принцесса Саяко и Йошики Курода / Getty Images

Принц Фризо Оранский-Нассау – сын принцессы Беатрикс и брат правящего короля Нидерландов Виллема-Александра утратит свой титул принца в 2004 году, и виной тому стал брак с предпринимательницей Мейбл Виссе-Смит. Правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Яном Петером Балкененде отказалось запрашивать парламент о разрешении на этот брак. Это было напрямую связано со скандальным знакомством между Мейбл и Класом Брейнсмой — нидерландским "крестным отцом" наркоторговли убитым в 1991 году.

Принц Фризо и Мейбл Виссе-Смит / Getty Images

Несмотря на это, Фризо и Мейбл поженились 24 апреля 2004 года в Делфте, и Фризо утратил права на нидерландский престол. Фризо также сохранил в личном порядке титулы "принц Оранско-Нассауский" и "его королевское высочество", но его дети уже не носят этих титулов и не называются принцессами. 17 февраля 2012 года Фризо попал под лавину на горнолыжном курорте и с этого дня, и вплоть до смерти через полтора года находился в коме. 12 августа 2013 года было объявлено, что принц Фризо умер из-за осложнений, связанных с повреждением головного мозга.

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