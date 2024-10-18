Отказался от символа любви: почему принц Уильям не носит обручальное кольцо

В последнее время много шума было вокруг помолвочного кольца принцессы Уэльской. Кейт перестала носить сапфировое украшение, а вместо него предпочитает носить другое кольцо, подаренное Уильямом.

А что же насчет самого принца Уэльского, почему он отказался от символа любви в день их свадьбы в 2011 году.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

Еще накануне свадьбы пары 29 апреля 2011 года представитель дворца сообщил изданию People, что "В соответствии с желанием пары будет только одно кольцо". В день свадьбы принц надел на палец своей невесты золотое кольцо из валлийского золота, которые традиционно носят все королевские невесты, но сам отказался носить украшение.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

Принц Уильям не полностью нарушает королевскую традицию, не надевая обручальное кольцо — его дед принц Филипп , женатый на королеве Елизавете в течение 73 лет до своей смерти в апреле 2021 года, не носил обручальное кольцо. А вот его отец король Чарльз носит кольцо на мизинце под своим любимым золотым перстнем-печаткой.

Кольцо герцогини Кейт / Фото: Associated Press

Младший брат Уильяма – принц Гарри – носит кольцо из платины, которое надел в день свадьбы с Меган Маркл 19 мая 2918 года и никогда его не снимает на публике.

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