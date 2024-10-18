Отказался от символа любви: почему принц Уильям не носит обручальное кольцо

В последнее время много шума было вокруг помолвочного кольца принцессы Уэльской. Кейт перестала носить сапфировое украшение, а вместо него предпочитает носить другое кольцо, подаренное Уильямом.
А что же насчет самого принца Уэльского, почему он отказался от символа любви в день их свадьбы в 2011 году.
Еще накануне свадьбы пары 29 апреля 2011 года представитель дворца сообщил изданию People, что "В соответствии с желанием пары будет только одно кольцо". В день свадьбы принц надел на палец своей невесты золотое кольцо из валлийского золота, которые традиционно носят все королевские невесты, но сам отказался носить украшение.
Принц Уильям не полностью нарушает королевскую традицию, не надевая обручальное кольцо — его дед принц Филипп , женатый на королеве Елизавете в течение 73 лет до своей смерти в апреле 2021 года, не носил обручальное кольцо. А вот его отец король Чарльз носит кольцо на мизинце под своим любимым золотым перстнем-печаткой.
Младший брат Уильяма – принц Гарри – носит кольцо из платины, которое надел в день свадьбы с Меган Маркл 19 мая 2918 года и никогда его не снимает на публике.
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