Откровение герцогини: Меган Маркл впервые прокомментировала развод с принцем Гарри

Меган и Гарри / © Associated Press

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С тех пор, как Меган стала женой Гарри 19 мая 2018 года, у них родилось двое детей — сын Арчи и дочь Лилибет, названая в честь королевы Елизаветы II. Семья живет в солнечной Калифорнии, в собственном доме в Монтесито.

Впервые публично в подкасте, Меган призналась ведущей, ​​что верит в то, что их брак «будет вечным».

На вопрос, верит ли она в то, что они будут женаты «вечно», Меган уверенно отвечает: «Да… он еще и лис, если вы не заметили, мой муж очень, очень красивый. Но его сердце еще прекраснее».

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При этом, напомним, слухи о якобы разводе пары циркулируют в прессе регулярно.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Меган также рассказала, на какой стадии находятся их отношения — особенно после семи лет брака и рождения двоих детей, пишет express.co.uk.

«Теперь, семь лет спустя, когда у вас появилась небольшая передышка, вы можете просто наслаждаться друг другом по-новому. Именно поэтому я чувствую, что сейчас у нас, скорее, медовый месяц».

В этом эпизоде ​​Джейми также передала Меган трогательную записку от ее двоих детей, которую передал принц Гарри. Прежде чем прочитать записку, Меган сказала, что в ней говорилось: «От Арчи и Лили через папу».

Меган с сыном Арчи / © Instagram Меган Маркл

Мило смеясь, Меган прочитала, что в записке говорилось: «Мы любим твою стряпню, мы любим твои блинчики и мы любим-любим-любим твои объятия. Ты самая лучшая мамочка, и мы любим тебяяя». Прочитав очаровательную записку, Меган отметила «очень британский» стиль обращения к ней со стороны детей.

Напомним, ранее во время интервью принц Гарри тоже прокомментировал развод с Меган.

Гарри и Меган / © Getty Images