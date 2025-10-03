Откровение парикмахера принцессы Дианы: он рассказал, что жена Чарльза просила тайно приносить во дворец

Принцесса Диана / © Getty Images

Однажды Диана попросила своего парикмахера пронести некий предмет во дворец, и сделать это тайно, чтобы об этом никто не узнал.

Принцесса обратилась к Ричарду Далтону, который отвечал за ее прически с 1981 по 1990 год с просьбой тайно доставить ей в Кенсингтонский дворец таблоиды, чтобы та могла их прочитать.



Мистер Далтон поделился этим воспоминанием с журналом People:

«Один из парикмахеров пронес их контрабандой. Она всегда говорила: „Ричард, можешь принести их мне?“, — вспоминает господин Далтон, но он не мог удовлетворить просьбу принцессы.

По его словам один из слухов в таблоидах, который больше всего ранил Диану, касался того, кто является отцом ее младшего сына, принца Гарри.

«Они всегда продолжали рассуждать: „Чарльз — отец Гарри?“», — говорит Далтон о домыслах в таблоидах вокруг короля (тогда еще принца Чарльза). «Конечно, он отец». И рассказал интересный факт о семье Спенсер.



«Когда я стриг брата Дианы, Чарльза Спенсера, его волосы были ярко-рыжими. У леди Сары тоже были рыжие. У Спенсеров определенно были рыжие волосы. Но в то время я не мог себе позволить сказать: „Привет, у Чарльза Спенсера были рыжие волосы“, — рассказал парикмахер.