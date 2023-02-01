Откровения Дианы: обнародованы письма принцессы Уэльской во время развода с Чарльзом

Не секрет, что принцесса Диана многое пережила в этом браке и еще больше во время своего печального развода с Чарльзом. Самые сложные эпизоды своей жизни принцесса Уэльская записывала на бумаге.

Чаще всего Диана писала письма своим друзьям Сьюзи и Тареку Кассемам. Супруги рассказали Daily Mail, что решили продать эти письма, потому что "владение документами — это большая ответственность", которую они не хотели перекладывать на своих детей, цитирует издание Hello!

Всего на продажу выставлено 32 письма и открытки. Кассемы сохранили некоторые из своих более личных и конфиденциальных писем. Письма будут продаваться по отдельности, а вырученные средства будут переданы благотворительным организациям, которые поддерживала Диана.

Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Associated Press

В этих письмах принцесса часто писала о том, как она несчастна. "Если бы я год назад знала, что мне предстоит пережить этот развод, я бы никогда не согласилась. Это отчаянно и безобразно", - писала Диана в 1996-м.

В том же году принцесса рассказала о своем решении отменить поездку в оперу из-за напряжения, вызванного разлукой. Диана написала: "У меня очень трудное время, давление серьезное и идет со всех сторон. Иногда слишком трудно держать голову высоко, и сегодня я стою на коленях и просто хочу, чтобы этот развод состоялся, поскольку возможная цена огромна".

До своего развода с Чарльзом Диана рассказала об их разрыве во время своего печально известного интервью в программе "Панорама" на BBC с Мартином Баширом в 1995 году. Тогда журналист спросил королевскую особу: "Вы бы хотели развестись?" "Нет, это не мое желание", - ответила она. После выхода этого интервью королева Елизавета II порекомендовала Чарльзу и Диане развестись и Букингемский дворец подтвердил, что пара разводится.

Принцесса Диана и Мартин Башир, интервью "Панораме", 1995 год / Фото: Getty Images

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