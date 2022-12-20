Откровенное признание: бывшая девушка принца Гарри рассказала, почему прибегла к процедуре ЭКО

33-летняя Крессида родила мальчика от своего мужа, которого по забавному стечению обстоятельств тоже зову Гарри – Гарри Уэнтворт-Стэнли. Спустя некоторое время после того, как эта новость стала известна публично, Крессида решила поделиться своим опытом материнства и рассказала о том, что делала ЭКО.

Крессида Бонас и Гарри Уэнтуорт-Стэнли / Фото: Instagram Гарри Уэнтуорт-Стэнли

В статье, опубликованной The Sunday Times, Крессида описывает, как она чувствовала себя так, как будто "мое тело подвело меня после того, как столкнулась с трудностями при зачатии", - пишет Daily Mail.

"Я потратила время и деньги на рефлексотерапию, диетологов, иглоукалывание и экстрасенсов… Даже немецкого целителя, который разговаривает с ангелами. Мой разум был в постоянном цикле беспокойства, и моя одержимость забеременеть стала непреодолимой. Независимо от того, сколько я пила дорогих добавок я понимала, что ничего не работало, и я чувствовала, что мое тело меня подводит", - пишет Крессида.

Крессида Бонас / Фото: Getty Images

Девушка говорит, что избегала детских вечеринок, так как чувствовала себя неуместно рядом со своими друзьями, у которых были дети, на фоне борьбы за то, чтобы иметь своих собственных.

Британка говорит, что процедура ЭКО сперва ее пугала, из-за того, что не было ясности будет ли достигнут необходимый результат. Однако, уже с первой попытки Крессида и ее муж Гарри смогли зачать ребенка и в ноябре 2022 года Бонас родила сына.

"Я знаю, как нам повезло. Мы не страдали так сильно, как другие пары. Я считаю, что мне очень повезло, что ЭКО помогло нам с первого раза", - сказала Крессида.

Принц Гарри и Крессида Бонас / Фото: Associated Press

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