Открытие Royal Ascot 2023: необычные и яркие шляпки на королевских скачках

Это спортивное мероприятие основано еще в 18 веке королевой Великобритании Анной и продолжает удивлять по сей день.

Королевские скачки Royal Ascot - уникальное чисто британское событие. Они проходят ежегодно в городке Аскоте и являются не только одним из главных спортивных событий Великобритании, но и довольно необычным показом мод.

Мероприятие окутано множеством традиций, но главные из них: начало во вторник, строгий дресс-код для мужчин и женщин, а также конкурс женских шляпок, который обычно проводится в четверг.

Согласно дресс-коду женщины на Royal Ascot должны приходить в шляпках, и чем одиознее головной убор, тем лучше. Также рекомендуется прикрывать плечи и надевать юбки ниже колен. Смена шляпы каждый день скачек - обязательна. Мужчины также должны быть одеты согласно дресс-коду: классические черные или серые фраки со светлым жилетом на пуговицах, белую рубашку, серые брюки в тонкую полоску и высокие цилиндры по моде конца 19 века.

По случаю старта этого события мы собрали самые яркие головные уборы, которые гости Royal Ascot надевали в первый день.

Скачки Royal Ascot 2023 / Фото: Associated Press

Скачки Royal Ascot 2023 / Фото: Associated Press

Скачки Royal Ascot 2023 / Фото: Associated Press

Скачки Royal Ascot 2023 / Фото: Associated Press

Скачки Royal Ascot 2023 / Фото: Associated Press

Скачки Royal Ascot 2023 / Фото: Associated Press

Скачки Royal Ascot 2023 / Фото: Associated Press

Скачки Royal Ascot 2023 / Фото: Getty Images

Скачки Royal Ascot 2023 / Фото: Getty Images

Скачки Royal Ascot 2023 / Фото: Getty Images

Скачки Royal Ascot 2023 / Фото: Getty Images

Скачки Royal Ascot 2023 / Фото: Getty Images

Скачки Royal Ascot 2023 / Фото: Getty Images

Читайте также: