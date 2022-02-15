Откупился: принц Эндрю не предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии

Откупился: принц Эндрю не предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии

Дело о сексуальном насилии, в котором обвиняли принца Эндрю получило неожиданный поворот.

Сын королевы Елизаветы II достиг мирового соглашения с Вирджинией Джуфре по гражданскому делу о сексуальных домогательствах в США. Как пишет западная пресса, принц Эндрю не предстанет перед судом присяжных, поскольку его адвокатам удалось добиться внесудебного финансового урегулирования вопроса со своим обвинителем Вирджинией Джуфре.

Вирджиния Джуфре / Associated Press

Для 61-летнего принца Эндрю это значит лишь одно, что он не предстанет перед судом, и с него снимаются все обвинения, сообщает Hello!

Сумма, которую принц Эндрю заплатит 38-летней Джуфре, является конфиденциальной, говорится в совместном заявлении сторон, приложенном к иску. В заявлении также говорится, что герцог "намерен сделать существенное пожертвование на благотворительность госпожи Джуфре в поддержку прав жертв".

В заявлении также говорится, что герцог Йоркский никогда "не намеривался очернить характер Вирджинии Джуфре" и что он признал, что она "пострадала как в качестве устоявшейся жертвы жестокого обращения, так и в результате несправедливых публичных нападок".

Принц Эндрю / Getty Images

Герцог также пообещал "продемонстрировать свое сожаление по поводу своей связи" с покойным осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, поддержав "борьбу со злом торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и поддерживая ее жертв".

Урегулирование произошло за несколько недель до того, как принц Эндрю должен был дать показания под присягой 10 марта. Букингемский дворец пока что от комментариев отказывается.

Напомним, ранее королева Елизавета II лишила принца Эндрю его воинских званий и королевского покровительства.

Заявление Букингемского дворца в январе гласило: "С одобрения и согласия королевы военная принадлежность герцога Йоркского и королевское покровительство были возвращены королеве. Герцог Йоркский по-прежнему не будет выполнять никаких общественных обязанностей и защищаться в суде, как частное лицо".

Принц Эндрю и королева Елизавета II / Getty Images

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