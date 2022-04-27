Отличница с проевропейскими амбициями: что мы знаем о Майе Санду - президенте Молдовы

После начала полномасштабной войны в Украине многие страны активно помогают нам оружием и принимают у себя беженцев. Исключением не стала и соседняя Молдова, которая по себе знает, что такое военный конфликт, ведь 30 лет живет бок о бок с сепаратистами самопровозглашенной "Приднестровской Молдавской республики".

Президентом страны является 49-летняя Майя Санду. В последние дни имя этой женщины всплывает в СМИ довольно часто, поэтому мы решили рассказать о ней немного больше.

Майя Санду / Associated Press

Родилась Майя 24 мая 1972 года в селе Рисипены Фалештского в обычной семье. Ее отец был ветеринаром, в мать - учительницей. Майя получила отличное образование сначала на факультете менеджмента Академии экономического образования Молдавии, потом изучала международные отношения в магистратуре Академии государственного управления при Президенте Молдавии. В 2010 году окончила магистратуру Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди в Кембридже. Личная жизнь Санду окутана тайной, ведь ни в каких скандалах она замешена не была, также никогда не была замужем и не имеет детей.

Майя Санду / Associated Press

Майя помимо родного румынского говорит также на русском, испанском и английском языках. Серьезную политическую карьеру она начала в 2012 году, изначально занимая пост министра образования Молдовы, а затем в 2014 году в ходе митинга, организованного Либерал-демократической партией, присоединилась к ней. В 2015 году создала собственную партию, которую изначально назвала "Сделай /шаг/ с Майей Санду", позднее переименовав ее в партию "Действие и солидарность".

Амбиции стать президентом страны впервые проявила в 2016 году. В ходе выборов вышла в финал от своей партии, но проиграла пророссийскому кандидату Игорю Додону, набрав во втором туре 47,89 % голосов.

В 2020 году она повторила попытку. На выборах с результатом 57,7 % голосов Майя победила, что сделало ее первой женщиной-президентом в истории независимой Молдовы. Политика президента абсолютно проевропейская, и ее цель - вступление в Европейский союз, о чем она сама неоднократно говорила в различных интервью, отмечая, что хочет стать президентом по европейской интеграции.

Майя Санду / Associated Press

Частой темой обсуждения помимо личной жизни президента становится и ее стиль. Однако одежда политика всегда скромна и лаконична - она носит одну и ту же прическу, деловые брючные костюмы или юбки с жакетами. В отличие от первых леди некоторых стран, в вызывающих образах не была замечена, как и с ярким макияжем. Однако яркие цвета она любит и смело носит.

Майя Санду / Associated Press

Что касается ситуации в Украине, то с первых дней полномасштабной войны Майя Санду заявила, что ее страна готова поддерживать Украину: "Все КПП на границе Молдовы и Украины открыты и работают в усиленном режиме. Мы поддержим людей из Украины". Однако после того как президент подписала официальную заявку о принятии Молдовы в ЕС, страх того, что в стране может повториться украинский сценарий, в обществе довольно велик, особенно в последние дни из-за попыток России дестабилизировать регион Приднестровья. Но власти Молдовы заявили, что не будут блокировать марионеточную республику, а выступают за мирное урегулирование ситуации. Вместе с тем никаких переговоров с Путиным Санду проводить не планирует.

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