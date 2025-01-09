Отлично проводят время: кронпринцесса Швеции Виктория поделилась новой семейной фотографией

Семья провела зимние праздники в горах.
Кронпринцесса Швеции Виктория поделилась новой семейной фотографией из своей лыжной поездки. На фото она позировала с мужем принцем Даниэлем и ихними двумя детьми - принцессой Эстель и принцем Оскаром.
Кронпринцесса Виктория подписала фотографию словами "God fortsättning!", что буквально переводится как "Хорошее продолжение" — распространенное шведское выражение, означающее "Наслаждайтесь остатком курортного сезона".
Семья позировала на лыжах и в специальных спортивных костюмах. Все они также были в шлемах и очках.
Также после Нового года новое фото детей опубликовал королевский двор Дании. 8 января младшие дети короля Дании Фредерика Х и королевы Мэри - близнецы принц Винсент и принцесса Жозефина, отпраздновали свой 14-й день рождения.
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