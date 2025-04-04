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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Отлично выглядит: король Чарльз сыграл на морковке на приеме в Виндзорском замке

Король Чарльз уже чувствует себя намного лучше после недавней госпитализации и вернулся к исполнению своих обязанностей.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Associated Press

Вчера Его Величество провел прием в Виндзорском замке в честь тех, кто участвует в общественной музыке по всей Великобритании.

На снимках можно увидеть, как Чарльз играет на морковке с Лондонским овощным оркестром.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король хорошо выглядел, он был одет в темно-синий классический костюм, белую рубашку и полосатый галстук и обут в черные лаковые туфли. Единственное, что бросилось в глаза, это красные опухшие руки монарха.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Также в этот же день Его Величество посетил базу ВВС Нортхолт в Лондон, чтобы отпраздновать 80-ю годовщину гуманитарного воздушного оператора Mission Aviation Fellowship и представить новый самолет Cessna 208 Caravan этой благотворительной организации, который будет доставлять помощь в отдаленные регионы Папуа-Новой Гвинеи.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Напомним, ранее на прошлой неделе монарх был ненадолго госпитализирован из-за побочных эффектов от лечения рака. Но позже Букингемский дворец сделал заявление о состоянии здоровья Чарльза.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

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