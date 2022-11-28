Отличный выбор для дворца: художник покорил короля Чарльза III желтыми кроксами

Хокни всегда отличался необычным выбором одежды, но этот его образ покорил даже короля.

На днях в Букингемском дворце состоялся официальный прием в честь кавалеров ордена Заслуг, на который были приглашены многие деятели искусств, включая известного британского художника Дэвида Хокни. Работы художника всегда отличались яркостью, это же относится и к его собственному стилю.

На приеме в дворце 85-летний Хокни появился в эффектном клетчатом костюме Savile Row и галстуке в шахматную клетку, а также знаменитой обуви от Crocs ярко-желтого цвета.

Обычно в такой обуви не принято появляться на государственных приемах, однако для Дэвида, было сделано исключение. Тем более, появления художника среди всех остальных гостей стало настоящим всплеском цвета, ведь все остальные одевшись по протоколу, были в черных костюмах и строгих лакированных туфлях.

Дэвид Хокни / Фото: Associated Press

Король Чарльз III также остался впечатлен образом художниками и даже сделал ему комплимент: "Эти желтые галоши очень красиво подобраны к вашему образу", — сказал он в беседе с Хокни, сообщает The Guardian.

Дэвид Хокни / Фото: Getty Images

Король Чарльз ІІІ и Дэвид Хокни / Фото: Getty Images

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