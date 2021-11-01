Отмечали Хэллоуин: принцесса Евгения показала фото 7-месячного сына в праздничном костюме

В британской королевской семье тоже празднуют Хэллоуин.

Принцесса Йоркская Евгения вчера поделилась снимками своего 7-месячного сына Августа в праздничном голубом костюме. Она разместила фото в блоге в Instagram, а также в историях.

Евгения написала в подписи: "Интересно, о чем они говорят…".

Лицо Августа на снимках не видно. Также принцесса не показала, праздновали ли они с мужем Джеком Хэллоуин и переодевались ли в какие-то костюмы.

Сын принцессы Евгении - Август / Instagram принцессы Евгении

Instagram принцессы Евгении

Ранее Евгения делилась милым семейным снимком со своей мамой Сарой Йоркской, опубликовав фото в честь дня рождения Сары. 15 октября женщине исполнилось 62 года.

Принцесса Евгения с мамой Сарой Йоркской / Instagram принцессы Евгении

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