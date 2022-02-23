Отмечают день рождения: император Нарухито в черном костюме, его жена в наряде цвета овсянки

В Сети появились новые снимки императорской четы.
Сегодня, 23 февраля, у японского императора Нарухито день рождения – ему исполнилось 62. По этому поводу Его Величество вместе с супругой – императрицей Масако – снялись в праздничной фотосессии.
На снимках императорская чета позировала, сидя на креслах за столом в Императорском дворце в Токио. На одном из фото они рассматривают ценную вазу.
Нарухито одет в черный классический костюм, белую рубашку и бежевый галстук с принтом.
Императрица Масако выбрала для своего аутфита костюм цвета овсянки, который состоял из жакета и брюк клеш, белый топ и бежевые туфли.
Шею она украсила изящным золотым ожерельем с жемчугом, а уши – жемчужными серьгами. Волосы Масако собрала в скромную прическу и сделала легкий макияж с прозрачным блеском на губах.
Ранее императрица Японии Масако повторила образ 2-летней давности.
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