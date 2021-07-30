10 лет в браке: Зара и Майкл Тиндолл отмечают годовщину свадьбы

10 лет в браке: Зара и Майкл Тиндолл отмечают годовщину свадьбы

Сегодня десятую годовщину со дня своей свадьбы отмечают дочь принцессы Анны – Зара Тиндолл и ее супруг Майк Тиндолл.

Помолвка Зары Филиппс (это ее девичья фамилия) с регбистом Майком Тиндоллом, игроком клуба "Глостер" и национальной сборной Англии, обладателем Кубка мира 2003 года, состоялась 21 декабря 2010 года.

Свадьба Зары и Майка Тиндолл / Getty Images

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Пара познакомилась на Кубке мира по регби в 2003 году в Австралии. И познакомил их двоюродный младший брат Зары – принц Гарри. Венчание пары состоялось 30 июля 2011 года в церкви Кэнонгейт в Эдинбурге, Шотландия.

Среди гостей на свадьбе была Ее Величество королева Елизавета II, а также герцогиня Кембриджская Кэтрин с супругом принцем Уильямом и его младшим братом принцем Гарри и многие другие члены семейства.

Королева Елизавета II / Getty Images

Кембриджи и принц Гарри на свадьбе Зары и Майка Тиндолла / Getty Images

Накануне свадьбы Зара организовала девичник на королевской яхте Britannia. На свадьбе 30-летняя невеста блистала в платье цвета слоновой кости, сшитого Стюартом Парвином, и тиаре. После венчания гости собрались в Холирудском дворце – официальной резиденции членов британской королевской семьи в Шотландии.

Мама Зары - принцесса Анна / Getty Images

В январе 2014 года, через три года после свадьбы, у пары родилась дочь Миа Грэйс Тиндолл. Спустя два года в ноябре 2016-го дворец объявил о второй беременности Зары, но вскоре у нее случился выкидыш. В следующем году Тиндолл перенесла второй выкидыш. Их вторая дочь Лина Элизабет Тиндолл родилась 18 июня 2018 года. 21 марта 2021 у пары родился третий ребенок - сын Лукас Филипп, он был назван в честь прадедушки принца Филиппа и занимает двадцать третье место в порядке наследования британского престола.

Свадьба Зары и Майка Тиндолл / Getty Images

Напомним, вчера мы вспоминали роскошную свадьбу принцессы Дианы и принца Чарльза, которые обвенчались 29 июля 1981 года.

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