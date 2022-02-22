Отменила рабочие встречи: дворец поделился новостями о состоянии здоровья королевы Елизаветы II

Букингемский дворец поделился обновленной информацией о состоянии здоровья монарха.

Ранее сообщалось, что Елизавета II ощущает легкие симптомы COVID-19 и продолжил выполнять свои обязанности. Но сегодня дворец объявил, что было принято решение об отмене всех виртуальных встреч.

Представитель дворца заявил во вторник: "Поскольку Ее Величество все еще испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, она решила не проводить сегодня запланированные виртуальные мероприятия, а продолжит выполнять легкие обязанности".

Королева Елизавета II / Associated Press

Под легкими обязанностями подразумевается, что королева будет просматривать документы из красного чемодана и ставить на некоторых из них свою подпись.

Напомним, 95-летня королева Елизавета II дала положительный результат на коронавирус в воскресенье после того, как ряд случаев был диагностирован среди сотрудников Виндзорского замка. А накануне этого с ней встречался ее сын принц Чарльз, который впоследствии тоже заявил, что подхватил COVID-19. Однако у 73-летнего Чарльза уже все в порядке. На этой неделе он уже выполнял свои королевские обязанности.

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