Отметил любимую невестку: король Чарльз III присвоил принцессе Кейт почетное звание

Принцесса Кейт стала кавалером чести Ордена Кавалеров Почета, основанной королем Георгом V в 1917 году для признания выдающихся достижений в искусстве, науке, медицине и государственной службе.

Как сообщает The Mail, это первый случай, когда член королевской семьи был назначен на должность за всю вековую историю ордена. Сообщается, что это символ "большого уважения", которым принцесса пользуется у ее тестя, короля Чарльза. Это не только личная благодарность за ее верную службу короне с тех пор, как она вышла замуж за принца Уильяма почти 13 лет назад, но и признание ее вклада в искусство. Это назначение не является прямым даром короля, а производится кабинетом министров по его рекомендации.

Напомним, принцесса Кейт является покровителем Королевского фотографического общества и Национальной портретной галереи, а также вдохновительницей фотопроекта "Hold Still".

Король Чарльз и принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Среди владельцев Ордена Почетных кавалеров - дама Джуди Денч, сэр Пол Маккартни и Джоан Роулинг.

Также король Чарльз III назначил королеву Камиллу Великим Магистром и Первой или Главной Дамой Большого Креста Выдающегося Ордена Британской Империи, что является довольно традиционным назначением для супруги монарха.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Предыдущими владельцами были принц Филипп, герцог Эдинбургский, который был назначен при коронации королевы Елизаветы и оставался им до своей смерти в 2021 году, а также королева Мария и король Георг VI, когда он был принцем Уэльским.

Орден Британской империи был учрежден королем Георгом V в 1917 году в честь более широкого слоя общества, как военного, так и гражданского.

Принц Уильям также был удостоен нового ордена, он был назначен Великим Магистром Достопочтенного Ордена Бани, следуя по стопам своего отца, когда тот был принцем Уэльским.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Древний орден был учрежден королем Георгом I в 1725 году, но считается, что первоначально он возник еще в VIII веке и вручался военнослужащим или гражданским служащим за образцовую службу.

Читайте также: