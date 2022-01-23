Отметила 49-летие: дворец представил новое фото королевы Матильды

На этой неделе свой день рождения отпраздновала бельгийская королева Матильда.

20 января ей исполнилось 49 лет. В Instagram-аккаунте бельгийской королевской семьи был опубликован новый снимок Ее Величества королевы, на котором она предстала в белом свитере с высокой горловиной, белых широких брюках со стрелками и бежевой короткой дубленке с меховым воротником. Позировала Матильда возле водоема.

В подписи под кадром говорится: "Спасибо за поздравление с днем рождения!", подпись написана на четырех разных языках.

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Матильда вошла в королевскую семью 4 декабря 1999 года, когда стала женой наследного принца Филиппа. После бракосочетания Матильде был присвоен титул принцессы Бельгийской. 21 июля 2013 года, после отречения короля Альберта II и восшествия на престол ее мужа Филиппа, получила титул королевы-консорта.

Напомним, 21 января свое 18-летие отпраздновала принцесса Норвегии Ингрид-Александра, которой однажды предстоит взойти на престол. Также в январе отпраздновала 40-летие герцогиня Кембриджская Кэтрин.

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