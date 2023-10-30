Отношения короля Чарльза и принца Гарри разрушены безвозвратно: названа причина

.Король Чарльз ждал своего восхождения на престол долгие 70 лет. И думал, что начнет свое правление с поддержкой от двух сыновей – старшего, принца Уильяма, и младшего, принца Гарри.

Но в 2020 году принц Гарри и его супруга Меган заявили, что складывают с себя полномочия членов королевской семьи, и Чарльзу пришлось радикально переосмыслить то, каким он видел свое правление.

Принц Гарри с женой Меган и членами королевской семьи Уильямом, Кейт и королем Чарльзом / Фото: Associated Press

Королевский историк доктор Эд Оуэнс сказал, что именно мемуары Гарри "Запасной" разрушили отношения отца и сына "безвозвратно".

"Эта история немного трагична, поскольку она нанесла ущерб идее семейной монархии. Эта идея заключается в том, что это сплоченная группа, которая воплощает, если хотите, лучшее из британской семейной жизни. Первоначально правление короля Чарльза III должно было основываться на его поддержке двух его верных помощников — Уильяма и Гарри. Но, когда в начале 2020 года все пошло катастрофически неправильно из-за решения Гарри и Меган покинуть Британию, это действительно положило конец этому видению семейной монархии", - говорит эксперт, пишет express.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Также господин Эд добавляет, что Сассекские выставляли напоказ свое "грязное белье" на протяжении большей части этих трех лет — и это снова нанесло большой ущерб "повествованию о счастливой семейной жизни" в британской королевской семье.

"Король Чарльз находится в уникальном положении, потому что он не понаслышке знает, что идеал семьи редко соответствует реальности семейной монархии", - считает эксперт.

Король Чарльз III и принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, как Чарльз "тонко наказывает" принца Гарри за разлад в семье.

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