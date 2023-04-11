Отобрали люкс: после громких расследований любовница Путина вышла в свет в скромном луке

Алина Кабаева посетила закрытие фестиваля художественной гимнастики "Алина" в Сочи. К удивлению публики, перед камерами фотографов экс-гимнастка и любовница "фюрера" появилась не в нарядах от люксовых марок, а в платье поскромнее.
Кабаева – любительница роскошного образа жизни. Она любит и часто носила раньше одежду от люксовых брендов, а в ее коллекции аксессуаров есть часы за 168 тысяч долларов. Но после нескольких расследованиях, благодаря которым люди узнали о том, как на самом деле живет путинская любовница, ей, по всей видимости, приказали не выпячивать весь этот люкс на публику, дабы не вносить раздор в общество.
Поэтому в сочинскую Академию художественной гимнастики Алина приехала в скромном черном платье с квадратным декольте и короткими рукавами от российского бренда Ellyme за 30 тысяч рублей и серьгах с розовым кварцем также от российских дизайнеров бренда Crystalline Jewellery.
На сайте бренда стоимость похожих украшений составляет всего 140 евро, что очень бюджетно, по сравнению с серьгами за 9 тысяч долларов от британского Дома Graff, созданными потомком эмигрантов из Киева, которые Алина носила ранее.
Также на бывшей гимнастке сверкало кольцо, которое она уже много лет носит на безымянном пальце.
Ранее, напомним, Алина не выходила в свет в таких дешевых нарядах. Мы помним ее выход в розовом платье с цветочным принтом от Alessandra Rich за 1638 долларов и в черном жакете от Модного дома Balmain за 2550 долларов, и еще она всегда охотно носила бриллианты в ушах.
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