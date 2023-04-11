Отобрали люкс: после громких расследований любовница Путина вышла в свет в скромном луке

Алина Кабаева посетила закрытие фестиваля художественной гимнастики "Алина" в Сочи. К удивлению публики, перед камерами фотографов экс-гимнастка и любовница "фюрера" появилась не в нарядах от люксовых марок, а в платье поскромнее.

Кабаева – любительница роскошного образа жизни. Она любит и часто носила раньше одежду от люксовых брендов, а в ее коллекции аксессуаров есть часы за 168 тысяч долларов. Но после нескольких расследованиях, благодаря которым люди узнали о том, как на самом деле живет путинская любовница, ей, по всей видимости, приказали не выпячивать весь этот люкс на публику, дабы не вносить раздор в общество.

Поэтому в сочинскую Академию художественной гимнастики Алина приехала в скромном черном платье с квадратным декольте и короткими рукавами от российского бренда Ellyme за 30 тысяч рублей и серьгах с розовым кварцем также от российских дизайнеров бренда Crystalline Jewellery.

На сайте бренда стоимость похожих украшений составляет всего 140 евро, что очень бюджетно, по сравнению с серьгами за 9 тысяч долларов от британского Дома Graff, созданными потомком эмигрантов из Киева, которые Алина носила ранее.

Похожие серьги от бренда Crystalline Jewellery / Фото: crystalline-jewellery.com

Также на бывшей гимнастке сверкало кольцо, которое она уже много лет носит на безымянном пальце.

Алина Кабаева / Фото: t.me/kureelka

Ранее, напомним, Алина не выходила в свет в таких дешевых нарядах. Мы помним ее выход в розовом платье с цветочным принтом от Alessandra Rich за 1638 долларов и в черном жакете от Модного дома Balmain за 2550 долларов, и еще она всегда охотно носила бриллианты в ушах.

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