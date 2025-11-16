Сходила на барбекю с детьми: принцесса Кейт поделилась милым осенним видео

Принцесса Кейт / © Associated Press

Восхваляя природу и слегка прохладные месяцы, принцесса Кейт описала этот сезон как время «размышлений, роста и более глубоких связей».

В трогательном видеоролике можно увидеть, как королевская особа прогуливается по лесу, любуясь изменением листвы, а также поучаствовала\ в съемках, где попробовала свои силы в приготовлении блюд на открытом воздухе вместе с шеф-поваром Джилл Меллер и детьми из младшей академии Фарли в Лутоне.

Съемки видео также проходили в Северной Ирландии, которую принцесса посетила вместе с принцем Уэльским в октябре, в том числе на винодельне Long Meadow Cider в графстве Арма и на ферме Mallon Farm в графстве Тирон.

«Благодаря более глубокому осознанию нашего внутреннего и внешнего мира мы можем обрести ясность и смысл в том, что действительно важно. Это побуждает нас просто быть внимательными и слушать. Со сменой времен года Мать-природа учит нас, что красоту можно найти в переменах, постоянстве и умении отпускать. Это естественные циклы жизни: пока цветы опадают и краски блекнут, корни становятся глубже и сильнее. Пусть любовь станет корнем, который держит нас, который направляет нас с надеждой, помогает нам преодолевать перемены и стойко переносить все испытания», — говорит за кадром принцесса Кейт.

Напомним, серию публикаций таких видео Кэтрин начала весной. Ролики вызвали огромный интерес у публики как праздник смены времен года по всей Великобритании, а также как «напоминание и отражение красоты и сложности человеческого опыта».