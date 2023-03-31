Отправились домой: принцесса Стефания выписалась из больницы с новорожденным сыном

27 марта у принца Гийома и принцессы Стефании родился второй сын, малыша назвали Франсуа Анри Луи Мари Гийом. Королевская семья сразу порадовала любопытных поклонников и подданных информацией об имени и весе ребенка, а через два дня показала уже и красивые фото мальчика.

Также на странице королевской семьи опубликовали кадры с выписки принцессы и ребенка из роддома. На снимках Стефания, одетая в белое укороченное пальто и брюки, несла на руках закутанного малыша.

Забирать женщину домой ее муж - принц Гийом - пришел с их старшим сыном - принцем Шарлем Люксембургским, которого держал на руках.

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