Отправились на обед во дворец: королеву Летицию с мужем и дочерьми запечатлели папарацци в Мадриде

Королевскую семью Испании папарацци запечатлели по пути во дворец Эль-Пардо.

Испанская королевская семья

Испанская королевская семья / © Getty Images

Король Филипп VI, его супруга королева Летиция, и дочери принцесса Леонор и инфанта София ехали в своем автомобиле Lexus за рулем которого был монарх, направляясь во дворец и в этот момент их запечатлели испанские фотографы.

Испанская королевская семья / © Getty Images

Испанская королевская семья / © Getty Images

Королевская семья ехала во дворец на частный обед, чтобы отпраздновать 50-летие существования испанской монархии. Мероприятие состоялось всего через сутки после торжественного вручения Ордена Золотого Руна королеве Софии в Королевском дворце.

Королева София, принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция, инфанта София / © Getty Images

Королева София, принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция, инфанта София / © Getty Images

На семейную встречу прибыл также экс-король Хуан Карлос I, который как раз 22 ноября 1975 года взошел на престол. Бывший король прибыл из Абу-Даби в субботу, чтобы провести этот торжественный день со своей семьей.

Испанская королевская семья / © Getty Images

Испанская королевская семья / © Getty Images

Так как это частное мероприятие, фотографий с обеда публике не показали.

