Отправились в отпуск: королева Летиция с мужем и дочками устроили летнюю фотосессию

Испанская королевская семья отправилась в долгожданный летний отпуск, который они по традиции проводят в Пальма-де-Майорке.

Король Филипп VI, королева Летиция и две их дочери – принцесса Леонор и инфанта София – посетили Картезианский монастырь Ла Картуха в Вальдемосе и пообщались с публикой, а также устроили себе традиционный летний фотосет.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

49-летняя королева Летиция надела изумрудный топ без рукавов и белую юбку миди и дополнила аутфит плетеными эспадрильями на плоской подошве и плетеной сумкой на коричневой длинной ручке. У Летиции были распущены волосы, она сделала макияж и надела серьги-гвоздики.

Король Филипп VI был в свободной голубой рубашке и синих джинсах, а обут в серые замшевые туфли.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

А обе дочери пары были в коротких платьях – Леонор надела белое, а ее сестра София – нежно-розовое. К нарядам сестры также подобрали эспадрильи. Кажется, это самая любимая обувь членов испанской королевской семьи для летнего сезона.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

А еще на выходных королева Летиция в бюджетном платье Mango вручила награду Изабель Юппер во время 12-го кинофестиваля Atlantida Mallorca Film Fest 2022.

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