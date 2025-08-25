Отправились в путешествие на яхте: король Фредерик и королева Мэри поделились новыми фотографиями

Король Фредерик и королева Мэри

25 августа король Фредерик и королева Мэри прибыли в гавань Сэби в муниципалитете Фредериксхавн на борту королевской яхты «Даннеброг» в рамках летнего круиза этого года. Затем королевская чета посетила официальный прием в церкви, а также стекольный завод.

Для путешествия на яхте Мэри решила надеть элегантный, но удобный и легкий наряд, в котором сочетала белую блузу, юбку миди темно-синего цвета и синий жакет с пуговицами и без ворота.

Также королева дополнила наряд ободком с виде косы из плетеного материала, а также плетеным клатчем и коричневыми босоножками.

Летний круиз на королевской яхте также будет включать посещение муниципалитета Тистед 26 августа, муниципалитета Лесе 27 августа и муниципалитета Самсе 28 августа. Королевская яхта «Даннеброг» служит официальной резиденцией короля и королевы во время летних круизов по датским водам или официальных визитов за границу.

А вот 22 августа королева Мэри посетила открытие выставки «Бхарти Кхер — Мифологии» в музее Торвальдсена в Копенгагене, но без мужа. На выставке было представлено много экспонатов современной индийской художницы Бхарти Кхер.

Королева Мэри / © Getty Images