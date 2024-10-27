Отпраздновала 23-летие: бельгийский дворец поделился новым фото принцессы Елизаветы

Бельгийский королевский дворец поделился новым фото принцессы Елизаветы.
25 октября наследнице бельгийского трона исполнилось 23 года. По этому поводу дворец опубликовал ее новое фото и написал:
"Принцессе Елизавете сегодня исполняется 23 года! Спасибо (из США) за все поздравления с днем рождения!".
На снимке Ее Высочество запечатлена в платье на запах с короткими рукавами и поясом на талии, обута в высокие сапоги, у нее распущены волосы, а в ушах золотые серьги-кольца.
Напомним, Елизавета – старшая дочь короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды. В этом году девушка начала двухлетний курс обучения в магистратуре Гарвардского университета, где продолжает изучать политику.
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