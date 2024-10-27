Отпраздновала 23-летие: бельгийский дворец поделился новым фото принцессы Елизаветы

25 октября наследнице бельгийского трона исполнилось 23 года. По этому поводу дворец опубликовал ее новое фото и написал:

"Принцессе Елизавете сегодня исполняется 23 года! Спасибо (из США) за все поздравления с днем ​​рождения!".

На снимке Ее Высочество запечатлена в платье на запах с короткими рукавами и поясом на талии, обута в высокие сапоги, у нее распущены волосы, а в ушах золотые серьги-кольца.

Напомним, Елизавета – старшая дочь короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды. В этом году девушка начала двухлетний курс обучения в магистратуре Гарвардского университета, где продолжает изучать политику.

Принцесса Елизавета / Фото: Instagram Бельгийской королевской семьи

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