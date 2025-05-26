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Отпраздновала день рождения: нидерландский дворец поделился новым фото принцессы Лаурентин
25 мая принцессе Нидерландов Лаурентин исполнилось 59 лет.
Принцесса Лаурентин — это супруга принца Константина, младшего брата короля Виллема-Александра. По случаю ее дня рождения королевский дворец в Instagram опубликовали новое портретное фото.
На снимке принцесса запечатлена в черном платье с полосатым воротником и подолом. Ее волосы уложены, в ушах серьги-висюльки, на лице легкий макияж и красный маникюр.
«Принцесса Лаурентин отмечает свой 59-й день рождения», — говорится в сообщении дворца.
Напомним, в повседневной жизни принцесса предпочитает появляться на публике в ярких аутфитах и обожает разные крупные аксессуары. В одном из таких Лаурентин посещала бутик своей дочери в Гааге.