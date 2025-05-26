Отпраздновала день рождения: нидерландский дворец поделился новым фото принцессы Лаурентин

Принцесса Лаурентин / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Реклама

Принцесса Лаурентин — это супруга принца Константина, младшего брата короля Виллема-Александра. По случаю ее дня рождения королевский дворец в Instagram опубликовали новое портретное фото.

На снимке принцесса запечатлена в черном платье с полосатым воротником и подолом. Ее волосы уложены, в ушах серьги-висюльки, на лице легкий макияж и красный маникюр.

Принцесса Лаурентин / © Instagram королевской семьи Нидерландов

«Принцесса Лаурентин отмечает свой 59-й день рождения», — говорится в сообщении дворца.

Реклама

Напомним, в повседневной жизни принцесса предпочитает появляться на публике в ярких аутфитах и обожает разные крупные аксессуары. В одном из таких Лаурентин посещала бутик своей дочери в Гааге.

Принцесса Лаурентин / © Getty Images