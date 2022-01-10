Отпраздновала юбилей: как королева Елизавета II поздравила Кейт Миддлтон

Вчера герцогиня Кембриджская отпраздновала 40-летие.

Мы собирали для вас ее детские снимки, вспоминали историю любви Кейт и принца Уильяма, а также показывали потрясающие портретные фотографии, представленные дворцом в этот день.

Королевские родственники герцогини Кембриджской тоже публично поздравили ее с днем рождения. В аккаунте королевы Елизаветы II было опубликовано фото, сделанное вместе с королевой во время Trooping of the Colour в 2016 году.

В подписи к снимку написано: "Поздравляем сегодня герцогиню Кембриджскую с 40-летием!".

Свой день рождения Кэтрин отпраздновала в кругу семьи и детей. Скорее всего они собрались с семьей Миддлтонов, с братом и сестрой Кейт в загородном доме семьи в Норфолке. Учитывая, что герцогиня невероятно близка со своей семьей. Напомним, у младшей сестры герцогини Кейт – Пиппы Мэттьюз – двое детей – сын Артур и дочь Грейс, а младший брат Кэтрин - Джеймс Миддлтон недавно женился на француженке Ализе Тевене.

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