Отпраздновали 15-ю годовщину: Амелия Спенсер показала романтичные кадры с мужем

Племянница принцессы Дианы – леди Амелия Спенсер – поделилась со своими фолловерами новыми снимками на которых запечатлена с мужем.

Амелия и ее муж Грег Маллетт отпраздновали пятнадцатую годовщину их отношений. Пара много лет встречалась и в прошлом году, наконец-то, сыграла свадьбу в Южной Африке.

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"Отмечаем наши 15 лет вместе в самом романтическом месте мира", - написала леди Амелия в подписи к снимкам, которые были сделаны в итальянской Венеции.

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На одном из снимков также была леди Китти Спенсер, которая недавно стала мамой. Она пропала из светского общества и редко делится фото и видео в своем Instagram, но, очевидно, тепло общается со своими младшими сестрами.

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