Отпраздновали 7-летие: княгиня Шарлин показала фото детей с вечеринки

10 декабря дети князя Альбера II и княгини Шарлин отпраздновали 7-летие.

Принц Жак и его сестра принцесса Габриэлла появились на свет 10 декабря 2014 года. Княгиня Шарлин родила близнецов посредством кесарева сечения.

Этот день наследники князя Альбера II провели в кругу семьи во дворце Монако. Но их мама Шарлин на празднике не присутствовала, так как находится сейчас в клинике (предположительно в Швейцарии), где проходит курс реабилитации после длительной инфекции лор-органов и проведенных нескольких операций.

Шарлин опубликовала несколько праздничных снимков в своем официальном аккаунте в Instagram и написала:

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"С днем рождения, мои дети. Спасибо тебе, Бог, за то, что подарил мне таких замечательных детей. Я действительно счастлива. Любимая мама❤️", - подписала кадры Шарлин.

Фотографии были сделаны в семейном доме, в княжеском дворце Монако. Брат и сестра были одеты в белые атласные пижамы, когда позировали со своим тортом выполненном в форме цифры 7 на фоне разноцветных воздушных шаров.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / Associated Press

Ранее князь Альберт II говорил, что они с детьми обязательно навестят Шарлин в клинике, как только это станет возможным.

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