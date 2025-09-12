Отпраздновали четвертую годовщину: Джеймс Миддлтон показал неопубликованные ранее фото со своей свадьбы с Ализе Тевене

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / © Instagram Джеймса Миддлтона

Реклама

Они поженились в сентябре 2021 года во Франции, откуда родом Ализе.

Брат принцессы Уэльской Кейт в день годовщины опубликовав фотографии со своей свадьбы с Ализе, которые ранее не показывал публике.

К двум снимкам он добавил трогательное послание на английском и французском языках.

Реклама

«С годовщиной, моя дорогая Ализе! Je t’aime de plus en plus chaque jour», что в переводе означает «Я люблю тебя все сильнее с каждым днем».

Ализе Тевене и Джеймс Миддлтон в день своей свадьбы / © Instagram Джеймса Миддлтона

На первом фото счастливая пара покидает место свадьбы под дождем из конфетти. Второе фото — прекрасный романтический кадр, где они, держась за руки, идут по песчаному пляжу на фоне красивого заката.

Их свадьба состоялась 11 сентября в местной мэрии Борм-ле-Мимоза в присутствии семьи и друзей, включая принцессу Кейт и принца Уильяма, Пиппу Миддлтон и Джеймса Мэттьюза. Это была тихая камерная свадьба в стиле бохо. Невеста была в платье с открытыми плечами и вышивкой, а ее светлые волосы были немного заколоты шпилькой и остальная их часть свободно спадала на плечи. Это было платье из гардероба ее свекрови — Кэрол Миддлтон, о чем Ализе рассказалаа в эксклюзивном интервью журналу Hello!

Ализе Тевене и Джеймс Миддлтон в день своей свадьбы / © Instagram Джеймса Миддлтона

«Мое „что-то“ было взято взаймы у моей свекрови Кэрол, которая последний раз надевала его 41 год назад, в день своей свадьбы в июне 1980 года», — сказала она.

Реклама

Очевидно, маме Джеймса Миддлтона приятно было одолжить свое особенное платье невестке.